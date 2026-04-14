UPDATE: Trierer Medardstraße nach Wasserrohrbruch in Teilen voll gesperrt – Busse werden umgeleitet

TRIER. Nach dem Wasserrohrbruch in der Medardstraße in Trier-Süd gibt es jetzt weitere Auswirkungen auf Verkehr und Busverkehr: Für die Reparatur ist die Straße im Bereich der Häuser 126 bis 148 kurzfristig voll gesperrt worden.

Vollsperrung nach akutem Wasserrohrbruch

Wie mitgeteilt wurde, ist die Medardstraße auf Höhe der Hausnummern 126 bis 148 wegen der laufenden Reparaturarbeiten an einem akuten Wasserrohrbruch derzeit vollständig gesperrt.

Die Maßnahme ergänzt die bereits bekannten Einschränkungen nach dem Vorfall, bei dem die Fahrbahn unterspült wurde und ein Linienbus in der abgesackten Straße stecken blieb.

Busse der Linien 3 und 5 werden umgeleitet

Von der Sperrung betroffen ist auch der Busverkehr. Die Linien 3 und 5 werden aktuell in beiden Richtungen über das Pacelliufer (B 51) umgeleitet.

Die Bushaltestellen in der Medardstraße entfallen damit vorerst vollständig.

Ersatzhaltestellen in der Pellinger Straße

Damit Fahrgäste trotzdem eine Ausweichmöglichkeit haben, richten die Stadtwerke Trier derzeit Ersatzhaltestellen in der Pellinger Straße auf Höhe Medard ein.

Wer mit dem Bus in Trier-Süd unterwegs ist, sollte sich daher auf geänderte Wege und mögliche Verzögerungen einstellen.

Ansprechpartner für Fahrgäste und Anwohner

Für Fragen zur Busumleitung steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage sowie telefonisch unter 0651 717-273 zur Verfügung.

Fragen zur Baumaßnahme selbst beantwortet der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter 0651 717-3600.