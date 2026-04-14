Erschleichen von Leistungen: Bundespolizei nimmt 26-Jährigen fest

TRIER. Die Bundespolizei Trier hat am Montagmittag einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten Deutschen im Stadtgebiet festgenommen.

In beiden Fällen wurde der 26-jährige Mann, er reiste in einem Fernbus aus den Niederlanden kommend ein, wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von insgesamt 5.000 Euro verurteilt. Da er diese nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 60-tägigen Haftstrafe in eine nahe gelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Trier)