++ Bundesregierung: Energiesteuer bei Benzin und Diesel um 17 Cent runter ++

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Foto: Steven Mohr/dpa/Symbolbild

BERLIN. Wie mehrere Medien berichten, plant die Bundesregierung eine Senkung der Energiesteuer. So will die schwarz-rote Koalition die Energiesteuer bei Diesel und Benzin um jeweils rund 17 Cent brutto je Liter absenken, begrenzt auf zwei Monate.

Wie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach Beratungen der Koalitionsspitzen erklärte, solle so schnell die Lage für die Autofahrer und Betriebe verbessert werden. Laut der SPD-Vorsitzenden und Arbeitsministerin Bärbel Bas sollen Verbraucher und Wirtschaft bei den Kraftstoffpreisen insgesamt um rund 1,6 Milliarden Euro entlastet werden.

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