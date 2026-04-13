Feuerwehreinsatzzentrale Konz: Neue Technik für bessere Koordination und Einsatzabläufe

KONZ. Bei größeren Einsätzen der Feuerwehr arbeiten häufig mehrere Einheiten gleichzeitig – teilweise sogar an unterschiedlichen Einsatzorten. Um die Koordination dieser Kräfte künftig noch effizienter zu gestalten, hat die Verbandsgemeinde Konz die Technik ihrer Feuerwehreinsatzzentrale umfassend modernisiert.

Die neue funkbasierte Bedientechnik ermöglicht es, mehrere Einsatzkanäle parallel zu überwachen. Dadurch können Feuerwehrkräfte und Material deutlich gezielter eingesetzt und gesteuert werden. Das Ergebnis: schnellere Reaktionszeiten und eine weiter steigende Qualität der Einsatzabläufe.

Zudem ist die neue Technik benutzerfreundlicher als bisher: eine einfache Bedienung erleichtert die Einarbeitung für das Personal. Außerdem sorgt eine optimierte Sprachqualität dafür, dass Funksprüche klarer und störungsärmer übertragen werden – Missverständnisse werden somit auf ein Minimum reduziert.

Ein weiterer Vorteil ist die erhöhte Ausfallsicherheit des Systems. So bleibt die Funktionsfähigkeit z.B. auch bei einem Stromausfall gewährleistet; die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr ist also jederzeit sichergestellt.

„Mit der neuen Technik schaffen wir optimale Bedingungen für unsere Einsatzkräfte und damit für die Sicherheit der Menschen in unserer Verbandsgemeinde“, betont Bürgermeister Guido Wacht. „Gerade im Einsatz zählt jede Sekunde und verlässliche Kommunikation ermöglicht es unseren Feuerwehrleuten, schneller und präziser zu handeln. Deshalb war es uns wichtig, hier gezielt zu investieren“, ergänzt der hauptamtliche Beigeordnete der VG Konz, Marcel Dawen.

Die Kosten für die Modernisierung belaufen sich auf 52.000 Euro. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)