„Provisorischer Fußgängerüberweg“ – Wie Trier die Lage in der Güterstraße entschärfen will

TRIER. Wegen der aktuellen Baustellen rund um den Hauptbahnhof wird in Trier eine weitere temporäre Verkehrsmaßnahme umgesetzt: In der Güterstraße entsteht ein provisorischer Fußgängerüberweg. Damit soll trotz veränderter Verkehrsführung weiterhin eine sichere Querung für Fußgänger möglich bleiben.

Neuer Übergang wegen Baustellen am Hauptbahnhof

Hintergrund ist die derzeit eingerichtete abknickende Vorfahrtstraße an der Kreuzung Gartenfeldstraße / Güterstraße. Diese Maßnahme soll den Verkehrsfluss verbessern und die Ostallee während der Bauarbeiten im Umfeld des Hauptbahnhofs entlasten.

Die neue Verkehrsführung hat jedoch direkte Folgen für den bisherigen Zebrastreifen in der Güterstraße. Nach den Vorgaben der Straßenverkehrs-Ordnung dürfen sich Fußgängerüberwege nicht innerhalb einer abknickenden Vorfahrtstraße befinden. Deshalb kann der bestehende Überweg an seinem bisherigen Standort in unmittelbarer Nähe der Kreuzung nicht bleiben.

Provisorischer Zebrastreifen einige Meter versetzt

Damit Fußgängerinnen und Fußgänger weiterhin sicher queren können, wird nun einige Meter weiter entfernt von der Kreuzung in der Güterstraße ein provisorischer Fußgängerüberweg eingerichtet.

Er ergänzt die bereits geschaffene Querungsmöglichkeit über die Gartenfeldstraße. Dort gilt bereits ein Tempolimit von 10 km/h.

Fertigstellung für 13. April geplant

Die Stadt weist darauf hin, dass die Einrichtung eines temporären Fußgängerüberwegs mit erheblichem organisatorischem und technischem Aufwand verbunden ist. Dazu zählen neben Markierungsarbeiten und Beschilderung auch besondere Beleuchtungsmaßnahmen.

Die Fertigstellung des provisorischen Überwegs ist für Montag, 13. April, vorgesehen.

Verkehrsteilnehmer sollen besonders aufmerksam sein

Sowohl die geänderte Verkehrsführung als auch der neue provisorische Fußgängerüberweg sind ausdrücklich nur als vorübergehende Maßnahmen im Rahmen des aktuellen Bauabschnitts am Hauptbahnhof zu verstehen. Hintergrund ist die Sperrung der Bismarckstraße.

Die Stadt bittet deshalb alle Verkehrsteilnehmer am Knotenpunkt Gartenfeldstraße, Güterstraße und Agritiusstraße um besondere Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme.