Trier-Feyen: Durch die Luft geschleudert – Radfahrerin nei heftigem Unfall schwer verletzt!

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B268: An der Einmündung zur alten Pellinger Straße ist eine 59-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Fahrer des Wagens beim Abbiegen kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben.

Unfall am Morgen auf der B268

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 10. April 2026, gegen 7.40 Uhr auf der B268 auf Höhe der Einmündung zur alten Pellinger Straße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 58-jähriger Autofahrer nach links in die Pellinger Straße abbiegen. Dabei soll er kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben und das Lenkrad nach links verrissen haben.

In der Folge kollidierte sein Wagen mit einer 59-jährigen Radfahrerin, die auf der B268 in Fahrtrichtung Moselufer unterwegs war.

Radfahrerin durch Aufprall mehrere Meter geschleudert

Nach Zeugenaussagen wurde die Frau durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Anschließend blieb sie schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Nach erster Einschätzung erlitt die Radfahrerin Frakturen am Bein sowie Verletzungen an den Armen.

Fahrradhelm bewahrt offenbar vor noch schlimmeren Folgen

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das Tragen eines Fahrradhelms die Frau vor noch schwereren Verletzungen bewahrt haben. Ihr Kopf war beim Unfall gegen die Windschutzscheibe des Autos geprallt.

Fahrzeuge stark beschädigt – Strafverfahren gegen Autofahrer

Sowohl das Auto als auch das Fahrrad wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Das Geschehen wurde von mehreren Zeugen beobachtet.

Gegen den 58-jährigen Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Hintergrund ist der Verdacht, dass der Mann aufgrund körperlicher Mängel möglicherweise nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen.