Brutale Schlägerei auf dem Trierer Hauptmarkt: 30-Jähriger schlägt Mann nieder und tritt auf ihn ein

TRIER. Gewalt in der Trierer Innenstadt in der Nacht auf Samstag: Nach ersten Streitigkeiten kurz nach Mitternacht trafen zwei Personengruppen gegen 4 Uhr morgens erneut auf dem Hauptmarkt aufeinander. Diesmal eskalierte die Situation – mit Folgen für einen 30-jährigen Tatverdächtigen.

Streit in der Innenstadt eskaliert auf dem Hauptmarkt

Nach bisherigen Erkenntnissen war es zunächst kurz nach Mitternacht bereits zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen in der Trierer Innenstadt gekommen.

Gegen 4 Uhr trafen die beiden Gruppen dann erneut auf dem Hauptmarkt aufeinander. Dort entwickelte sich wieder ein Streitgespräch, das diesmal in Gewalt umschlug.

Mann niedergeschlagen und am Boden getreten

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein 30-Jähriger seinem Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Anschließend soll er weiter auf das Opfer eingetreten haben, als dieses bereits am Boden lag.

Zeugen verfolgen flüchtige Gruppe und helfen der Polizei

Mehrere Zeugen beobachteten die Tat und reagierten sofort. Sie liefen der flüchtenden Gruppe um den Tatverdächtigen hinterher und konnten den Polizeikräften entscheidende Hinweise zum Aufenthaltsort des Beschuldigten geben.

So gelang es den Einsatzkräften, den Mann zu identifizieren.

30-Jähriger in Polizeigewahrsam

Der Beschuldigte wurde anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht, um weitere Straftaten zu verhindern.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 30-Jährigen einen Wert von knapp zwei Promille.