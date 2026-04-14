Neue Schulleiterin am Gymnasium Konz

KONZ – Am 07.04.2026 wurde Nadine Arendt zur neuen Schulleiterin am Gymnasium Konz ernannt.

In einer Dienstbesprechung am 13.04.2026 wurde sie dem Kollegium von Herrn Jens Kemper (ADD Trier) vorgestellt.

Frau Arendt war bisher stellvertretende Schulleiterin am Gymnasium Saarburg und dort die letzten 21 Jahre mit den Fächern Englisch und Sport sowie in verschiedenen Bereichen der Schulleitung tätig.

In der jetzt auf sie wartenden Einarbeitungsphase wird Frau Arendt die Schulgemeinschaft mit ihrer Vielzahl an Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen sowie Gremien kennenlernen, um ein umfassendes Bild der bestehenden Strukturen, Angebote und Schwerpunkte sowie der Vielfalt der Schule zu erhalten, um dann gemeinsam mit allen Beteiligten Perspektiven für die weitere Entwicklung zu erarbeiten.

Frau Arendt freut sich sehr auf die Aufgabe am Gymnasium Konz und auf einen offenen und vertrauensvollen Austausch sowie die Zusammenarbeit mit der gesamten Schulgemeinschaft.

Wie das Gymnasium Konz mitteilt, heißt die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Konz Frau Arendt als neue Schulleiterin herzlich willkommen und wünscht viel Freude und Erfolg an der neuen Wirkungsstätte.

(Quelle: S. Steinbach / Gymnasium Konz)