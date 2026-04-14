Technischer Defekt sorgte wohl für Hotelbrand in Cochem

COCHEM – Knapp eine Woche nach dem Brand eines Hotels in Cochem geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Das sei momentan die wahrscheinlichste Ursache für den Brand, erklärte ein Polizeisprecher. Laut vorläufigem Ergebnis der Ermittler würden demnach keine Hinweise auf eine Straftat vorliegen. Die Ermittlungen dauern allerdings weiter an.

Am vergangenen Mittwoch war das Feuer in einem Zimmer des Hotels ausgebrochen. Der Feuerwehreinsatz dauerte etliche Stunden an. Drei Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen. Die Brandursache war zunächst unklar.

Der Brandort konnte zudem zunächst nicht betreten werden, sei mittlerweile aber durch Brandermittler, einen Brandmittelspürhund und einem externen Sachverständigen aufgesucht worden, so der Sprecher.