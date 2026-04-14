++ Aufatmen in Kordel: Die vermisste 16-Jährige ist wieder da ++

KORDEL. Wir von lokalo.de berichtet, wurde die 16-Jährige Ilham Al A. seit dem 31. März vermisst. Familie und Polizei gingen bislang von einer selbstgewählten, freiwilligen Abwesenheit des Mädchens aus, hieß es in einer Pressemitteilung der Polizei vom 9. April.

Jetzt gibt es gute Neuigkeiten in der Sache: Wir das Polizeipräsidium Trier mitteilt, hat die Jugendliche sich gestern Abend selbstständig bei der Polizei gemeldet. Laut eigenen Angaben sei sie freiwillig unterwegs gewesen. Auch sei sie während ihrer Abwesenheit nicht zu Schaden bekommen.

Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe ihrer Abwesenheit, das zuständige Jugendamt ist informiert. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)