Krankenhaus Bitburg begrüßt neue Leitungen in Notaufnahme und Unfallchirurgie

BITBURG – Mit der offiziellen Einführung von Dr. Vera Maria Stelte als Chefärztin der Zentralen Notaufnahme und Dr. Mirko Bleidistel als Sektionsleiter der Orthopädie und Unfallchirurgie stärkt das Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg zwei zentrale Bereiche der regionalen Gesundheitsversorgung.

Beide Mediziner bringen umfassende fachliche Expertise und langjährige Erfahrung mit, die maßgeblich dazu beitragen, die Notfall- und Akutversorgung sowie die unfallchirurgische Behandlung für die Patientinnen und Patienten in der Region weiter zu verbessern.

Dr. Vera Maria Stelte

2019 übernahm Dr. Vera Maria Stelte die ärztliche Leitung der interdisziplinären Zentralen Notaufnahme (ZNA) und wurde Mitte des vergangenen Jahres zur Chefärztin ernannt. Sie ist Fachärztin für Chirurgie sowie Viszeralchirurgie und verfügt über zusätzliche Qualifikationen in der Notfallmedizin, Proktologie, Krankenhaus-Hygiene und Antibiotic-Stewardship. Damit bietet sie entscheidende Kompetenzen für eine moderne und leistungsstarke Notfallversorgung in der Region.

Besonders geachtet wird sie für ihren zugewandten, patientennahen Umgang mit den Menschen, die in die Notaufnahme kommen. Marie-Luise Kießig, Kaufmännische Direktorin, betont: “Wir schätzen ihre Expertise, ihre unbändige Energie, den sprudelnden Tatendrang sowie ihr Herz und ihr Engagement für Patientinnen und Patienten.”

Bevor Dr. Vera Maria Stelte die ärztliche Leitung der ZNA übernahm, war sie seit 2017 als Fachärztin für Viszeralchirurgie in der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Marienhaus Klinikum Eifel in Gerolstein tätig. Ihre mehrjährige Erfahrung an großen Kliniken in Hamburg, dem Ruhrgebiet und Bayern bringt wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Notfallversorgung in Bitburg. Sie legt großen Wert auf Professionalität, Teamarbeit und familiäre Atmosphäre. An der Arbeit in der Zentralen Notaufnahme schätzt sie, dass jeder Tag andere Herausforderungen bereithält.

Auch privat fühlt sich Dr. Stelte im Eifelkreis wohl. Sie mag die besondere Atmosphäre im ländlichen Raum und ist überzeugt davon, dass Bitburg ein gutes Krankenhaus ist. „Das weiß ich aus meinen persönlichen Erfahrungen“, sagt sie.

Dr. Mirko Bleidistel

Der Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und spezielle Unfallchirurgie Dr. Mirko Bleidistel übernahm im Dezember die Sektionsleitung der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie. Seine Kolleginnen und Kollegen kennen ihn als engagierten, ruhigen und sehr gewissenhaften Arzt. Dr. Thomas Koch, Ärztlicher Direktor, beschreibt ihn als „sehr teamorientiert, zuverlässig und mit klarer Haltung – Eigenschaften, die in der Versorgung verletzter Menschen enorm wichtig sind.“

Dr. Bleidistel kennt das Bitburger Krankenhaus bereits gut: 2025 arbeitete er hier als leitender Oberarzt. Er stammt aus dem Rheinland und studierte Humanmedizin in Köln. Seine Facharztausbildung für Orthopädie und Unfallchirurgie absolvierte er an der Asklepios Klinik Wandsbek. Anschließend war er Oberarzt im Helios Klinikum Siegburg, wo er die Zusatzbezeichnung spezielle Unfallchirurgie erwarb.

Die Arbeit nah am Patienten ist ihm besonders wichtig: „Es motiviert mich sehr zu sehen, wie ich Patientinnen und Patienten mit einer Operation helfen kann und sie danach wieder schmerzfreier laufen können oder an Beweglichkeit zurückgewinnen.”