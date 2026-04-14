RLP: Feuer in Hochhaus-Aufzug – Menschen evakuiert

MAINZ – Im Aufzugschacht eines Mainzer Hochhauses ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, geriet das Fahrstuhldach aus bisher ungeklärter Ursache am Vormittag in Flammen.

Der Aufzug sei daraufhin stecken geblieben. Glücklicherweise befanden sich keine Menschen darin, heißt es.

Der Rauch hatte sich allerdings über mehrere Etagen verteilt. Vier Personen und ein Hund waren davon betroffen, erklärte ein Feuerwehrsprecher.

Sie mussten demnach durch die Feuerwehr evakuiert werden, blieben aber unverletzt. Alle anderen Bewohner des Hochhauses hätten in ihren Wohnungen bleiben können, bis die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte.