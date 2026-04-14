Wittlich: 5.000 Euro für Intensivstation und Notaufnahme: Lions Club unterstützt Wegbereiter-Projekte

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Beim symbolischen Anbringen des ersten Bausteins an der Spendenwand: Ulrike Brämer und Barbara C. Adt vom Lions Club Wittlich-LESURA gemeinsam mit Gunnar Kesser, Ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme, und Melanie Pauly, Pflegedirektorin des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich. Foto: Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich

WITTLICH – Mit einer Spende von 5.000 Euro setzt der Lions Club Wittlich-LESURA ein eindrucksvolles Zeichen der Solidarität und gesellschaftlichen Verantwortung für das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich.

Die Mittel kommen zwei Wegbereiter-Projekten zugute, die in besonderer Weise der Versorgung und dem Wohlbefinden von Patienten dienen. 2.000 Euro sind für das Projekt „Heilsame Aussicht durch die Fenster der Intensivstation“ bestimmt, weitere 3.000 Euro für die „Erweiterung und Modernisierung der Zentralen Notaufnahme“.

Die Spendensumme stammt aus dem Verkauf des Adventskalenders 2025 und steht beispielhaft für ein Engagement, das weit über die finanzielle Unterstützung hinausgeht. Gefördert werden damit zwei Vorhaben, die sowohl die Atmosphäre auf der Intensivstation als auch die Zukunftsfähigkeit der Notfallversorgung nachhaltig stärken. Während auf der Intensivstation eine heilsame Umgebung entstehen soll, die den Patienten zugutekommt und ihre Genesung fördern kann, trägt die Unterstützung in der Zentralen Notaufnahme zu einer modernen und zukunftsfähigen Weiterentwicklung bei.

Im Rahmen der symbolischen Spendenübergabe wurde zugleich der erste Baustein an der neuen Spendenwand gegenüber der Notaufnahme angebracht. Damit wurde nicht nur ein sichtbares Zeichen der Unterstützung gesetzt, sondern auch die enge Verbundenheit zwischen dem Krankenhaus und engagierten Partnern aus der Region unterstrichen.

Das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich dankt dem Lions Club Wittlich-LESURA herzlich für diese großzügige Unterstützung. Die Spende trägt dazu bei, Verbesserungen dort zu ermöglichen, wo sie den Menschen unmittelbar zugutekommen – in einer menschlichen Umgebung, in einer modernen Versorgung und in einem starken Miteinander.

Weitere Informationen zu den Wegbereiter-Projekten finden Interessierte unter www.wegbereiter-krankenhaus.de.

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