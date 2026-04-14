Straße abgesackt in Trier-Süd: Bus bricht nach Wasserrohrbruch ein!

TRIER. In Trier-Süd hat ein Wasserrohrbruch am Dienstagmorgen für einen ungewöhnlichen Zwischenfall gesorgt: In der Medardstraße sackte die Fahrbahn ab, ein Linienbus der Stadtwerke blieb in dem beschädigten Bereich stecken. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand.

Wasserrohr platzt – Straße gibt nach

Wie die Stadt Trier mitteilt, ist in der Medardstraße am Morgen ein Wasserrohr geplatzt. In der Folge wurde die Fahrbahn unterspült und sackte ab.

Die Situation hatte direkte Folgen für den Verkehr: Ein Linienbus der SWT fuhr in den betroffenen Bereich und blieb dort stecken.

Linienbus in abgesackter Straße festgefahren

Der Bus konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien und muss nun geborgen werden. Die Bergung läuft derzeit.

Nach bisherigen Informationen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Dauer von Bergung und Reparatur noch unklar

Wie lange die Bergung des Busses und die anschließenden Reparaturarbeiten dauern werden, ist aktuell noch offen. Auch zu möglichen weiteren Auswirkungen auf den Verkehr in dem Bereich gibt es bislang keine abschließenden Angaben.

Ersatzhaltestellen werden eingerichtet

Für den Busverkehr sollen nach Angaben der Stadt Ersatzhaltestellen eingerichtet werden. Fahrgäste in Trier-Süd müssen sich daher vorübergehend auf Einschränkungen einstellen.