Radeln, entdecken, genießen: Fahrrad-Frühling 2016 startet rund um Trier mit tollen Touren

TRIER. Der Frühling kommt – und mit ihm eine Aktion, die Bewegung, Gemeinschaft und regionale Entdeckungen auf schöne Weise verbindet: Die Klimaschutzmanagements der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg laden in den kommenden Wochen zu mehreren Fahrradtouren rund um Trier ein. Unter dem Motto „Fahrrad-Frühling 2026“ wartet ein abwechslungsreiches Programm auf Familien, Genussradler und alle, die die Region einmal ganz bewusst vom Sattel aus erleben möchten.

Gemeinsam die Region mit dem Rad erleben

Insgesamt sind fünf Touren geplant, die nicht nur Lust auf das Fahrradfahren machen, sondern auch zeigen, wie vielseitig und lebenswert die Region Trier ist. Zum Auftakt startet am 12. April eine Familientour an der Römerbrücke in Trier. Ziel ist der Handwerkertag im Freilichtmuseum Roscheider Hof – ein Ausflug, der Bewegung und Erlebnis für Groß und Klein verbindet.

Kulturtour von Konz nach Saarburg

Ein besonderer Höhepunkt folgt am 18. April mit der Kulturtour von Konz nach Saarburg. Los geht es um 11 Uhr am Bahnhof in Konz, von dort führt die Strecke entspannt durch das Konzer Tälchen bis in die historische Altstadt von Saarburg. Dort wartet mit dem Amüseum ein kultureller Programmpunkt, bei dem die Teilnehmenden eine Führung zur historischen Wasserkraftanlage an der Leuk mit restaurierter Francis-Turbine erwartet. Die Tour ist etwa 20 Kilometer lang, familienfreundlich angelegt und auch für Genussradler gut geeignet. Der Museumseintritt kostet 3 Euro, die Führung selbst wird von „Land in Bewegung Rheinland-Pfalz“ unterstützt. Für diese Tour ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich.

Stadtradeln startet am 10. Mai an der Porta Nigra

Ein weiterer wichtiger Termin ist der 10. Mai: Dann beginnt parallel in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg wieder die Aktion Stadtradeln. Auftakt ist um 11 Uhr vor der Porta Nigra. Ziel der bundesweiten Kampagne ist es, innerhalb von drei Wochen möglichst viele Fahrradkilometer zu sammeln und damit ein Zeichen für klimafreundliche Mobilität zu setzen. Im Rahmen der Eröffnung werden zwei Touren angeboten: Eine führt gemeinsam mit dem ADFC über Wiltingen und durch das Konzer Tälchen zurück nach Trier, die andere nach Grevenmacher, wo ein gemeinsames Picknick geplant ist. Wer möchte, kann von dort mit dem Zug zurückfahren oder über Temmels wieder nach Trier radeln.

Abschluss mit Blick auf die Energiewende

Den Schlusspunkt setzt am 27. Mai die sogenannte Energietour. Treffpunkt ist die Westseite der Römerbrücke in Trier, von dort geht es zum Batteriespeicher nach Föhren. Vor Ort ist eine Führung durch die Firma Schoenergie geplant – inklusive Rundgang über eine nahegelegene Freiflächen-Photovoltaik-Anlage. Auch hierfür ist eine Anmeldung im Vorfeld notwendig.

Mehr als nur Freizeit: Ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität

Der Fahrrad-Frühling ist damit weit mehr als eine lockere Veranstaltungsreihe. Er macht auf sympathische Weise deutlich, wie sich Freizeit, Klimaschutz, Kultur und regionale Verbundenheit miteinander verbinden lassen. Gerade in einer Region wie Trier und Trier-Saarburg, die landschaftlich und historisch so viel zu bieten hat, passt dieses Konzept besonders gut.

Mit Aktionen wie diesen wird das Fahrrad nicht nur als Verkehrsmittel, sondern auch als Mittel zur Begegnung und zum bewussten Erleben der eigenen Heimat sichtbar. Kooperationspartner des Fahrrad-Frühlings sind der ADFC Trier sowie die Initiative „Land in Bewegung“ des Landes Rheinland-Pfalz.