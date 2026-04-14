++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für DIESEL geht runter ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Dienstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 15.04.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Mittwoch, 15.04.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für den Kraftstoff Diesel sinkt ab Mitternacht um mehr als 7 Cent!

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff geht um 7,3 Cent im Preis runter, und kostet am Mittwoch dann 1,934 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Mitwoch dann weiter 1,721 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis auch gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Mittwoch weiter 1,827 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu