SSV Trier dominiert bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften

TRIER/SAARBRÜCKEN – Die diesjährigen Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Schwimmen fanden erstmals außerhalb des Bundeslandes statt – im Olympiastützpunkt Saarbrücken.

Grund ist die angespannte Bädersituation in Rheinland-Pfalz, die in den vergangenen Monaten und Jahren von Verbänden und Vereinen wiederholt kritisiert wurde. Dass der Schwimmsport dennoch leistungsstark bleibt, liegt vor allem am Engagement der Vereine – in der Region allen voran der SSV Trier.

Die Bilanz der Trierer fällt eindrucksvoll aus: 19 Aktive des SSV gingen in Saarbrücken 81-mal an den Start. Dabei sprangen 32 Landesmeistertitel, 12 Silber- und 9 Bronzemedaillen heraus. In weit über der Hälfte der Rennen wurden neue persönliche Bestzeiten erzielt.

Ganz „nebenbei“ sicherten sich die SSV-Schwimmerinnen und -Schwimmer weitere Qualifikationen für die Süddeutschen (SDJM) und Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) sowie für die offenen Deutschen Meisterschaften (DM) Ende April in Berlin. Dort werden Anton-Maximilian Monzel, Eva-Sofie Lichter und Charlotte Weinandy die Farben des SSV Trier im Rahmen der SG Rhein-Mosel vertreten.

Tim Lanz und Kimi Kasper mussten ihre DM-Teilnahme trotz erfüllter Norm aus schulischen Gründen absagen – ihr Fokus liegt in diesem Jahr klar auf der (letztmaligen) Teilnahme an den DJM.

Schwimmerischer Mehrkampf: Titel für Paula Klaeren

Für die jüngsten Teilnehmer des SSV stand in diesem Jahr der Schwimmerische Mehrkampf (SMK) im Mittelpunkt. Der Deutsche Schwimmverband hatte hierfür neue Regeln eingeführt, nach denen sich die Athletinnen und Athleten im Vorfeld qualifizieren mussten.

Im SMK treten die Jahrgänge 2014 bis 2016 in den vier Lagen (Schmetterling, Rücken, Brust, Freistil) über folgende Strecken an:

25 m Delphin-Beine in Bauch- und Rückenlage, 200 m Lagen, 200 m in der Hauptlage, 400 m Freistil, 50 m Beine in der Hauptlage und 100 m in der Hauptlage.

Paula Klaeren sicherte sich im Jahrgang 2015 mit 1696 Punkten den Titel der Rheinland-Pfalz-Meisterin im Schwimmerischen Mehrkampf Brust. Matilda Bitter belegte mit 1368 Punkten den 6. Platz.

Die Rheinland-Pfalz Jahrgangswertungen im einzelnen

Kimi Kasper wurde in allen seinen Rennen Rheinland-Pfalz Jahrgangsmeister:

50 m und 100 m Brust

50 m und 100 m Schmetterling

50 m, 100 m und 200 m Freistil

Mit seinen Zeiten über 50 m und 100 m Freistil gewann er zudem die Offene Klasse und holte er außerdem Silber über 50 m Schmetterling, 50 m Freistil und 200 m Freistil.

Im gleichen Jahrgang startete Timothée (Tim) Lanz. Er gewann dreimal Silber über 50 m und 100 m Brust sowie 100 m Freistil und ergänzte seine Bilanz mit Bronze über 50 m Freistil.

Mit acht Starts war Ömer Burak Yildirim der Vielstarter im Team. Nur über seine Nebenstrecke 100 m Brust musste er sich mit Rang zwei in der Jahrgangswertung begnügen. Alle anderen sieben Strecken gewann er souverän:

50 m, 100 m, 200 m und 400 m Freistil, 200 m Lagen, 50 m Rücken und 50 m Schmetterling.

Charlotte Weinandy holte im Jahrgang Gold über 50 m und 100 m Freistil sowie über 50 m und 100 m Rücken. Über 200 m Rücken wurde sie Zweite.

Eva-Sofie Lichter sicherte sich Gold über 50 m Brust, dazu Silber über 200 m Lagen sowie 100 m und 200 m Brust. Über 100 m Rücken gewann sie Bronze.

Loreena Tonkaboni wurde Jahrgangsmeisterin über 100 m und 200 m Rücken, holte Silber über 50 m Rücken und Bronze über 200 m Brust.

Emie Vandenbussche gewann die Jahrgangswertung über 100 m Freistil und wurde Zweite über 400 m Freistil.

Maxime Ehses sicherte sich den Jahrgangstitel über 400 m Freistil.

Clara Heinen freute sich als Zweitplatzierte über 50 m Brust in der Jahrgangswertung.

Linneà Sofie Lehmann gewann Bronze über 50 m Rücken in ihrem Jahrgang.

Auf der langen Strecke über 1500 m Freistil erkämpfte sich Patrick Bartak-Petry den 3. Platz in der Jahrgangswertung.

Erfolgreiche Masters und starke Teamleistung

Bei den Masters setzte sich Jean Stach gleich mehrfach durch: Er gewann die Wertungen über 50 m und 100 m Brust, 200 m Lagen sowie 50 m und 100 m Schmetterling.

Thomas Ernsdorf komplettierte den Medaillensatz, Gold über 50 m Schmetterling, Silber über 100 m Brust und Bronze über 50 m Freistil.

Einzig Maria Kriwega blieb über 50 m Freistil eine Medaille verwehrt. Sie verpasste das Podium knapp.

Ausblick: Meisterschaften, Trainingslager und Heim-Highlight

Die Ergebnisse der SSV-Aktiven dokumentieren eine breite Dominanz auf vielen Strecken und in nahezu allen Jahrgängen im Bezirk Trier. Die Leistungen gipfeln in zahlreichen Qualifikationen für die Süddeutschen und Deutschen Jahrgangsmeisterschaften.

In den Osterferien geht es für die Kaderathleten des SSV ins Trainingslager nach Salou (Spanien). Für diese Trainingsgruppe steht zunächst die Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften Ende April im Fokus.

Die jüngeren Schwimmerinnen und Schwimmer freuen sich derweil auf die nächsten Vergleichswettkämpfe in Bad Kreuznach und Luxemburg, bevor Ende Mai mit dem 43. Internationalen Peter-&-Paul-Schwimmfest im Nordbad in Trier das große Heimhighlight ansteht.

Von Mitte Mai bis Mitte Juni stehen für den SSV Trier an jedem Wochenende Wettkämpfe auf dem Programm – eine Kraftanstrengung für Athleten, Trainer und Eltern, die den eingeschlagenen Erfolgsweg weiter absichern soll.