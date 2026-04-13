Eskalierter Ladendiebstahl in Luxemburg: Festnahme nach Angriff mit Spritze

LUXEMBURG/STADT – Am Sonntagabend kam es laut der Police Grand-Ducale im Bereich der Place Guillaume zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung während eines Diebstahlversuchs.

Gegen 18:50 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Tatverdächtiger gegenüber dem Sicherheitspersonal eines Geschäfts handgreiflich geworden war. Im Verlauf des Konflikts verletzte der Täter einen Mitarbeiter des Wachdienstes mit einer Spritze an der Hand. Die eintreffende Polizeistreife konnte die Situation sichern und sowohl die „Waffe“ als auch die entwendete Ware sicherstellen.

Juristische Aufarbeitung und medizinische Betreuung

Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte unmittelbar festgenommen. Am Morgen des 13.04.2026 erfolgte die Vorführung beim zuständigen Untersuchungsrichter zur Klärung der weiteren Haftmaßnahmen. Das Opfer des Angriffs wurde zwecks medizinischer Abklärung und Infektionskontrolle in ein Krankenhaus transportiert. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.