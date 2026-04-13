RLP: Lachgas und Cannabis – Polizei stoppt Drogenverkauf an Bahnhof

MAINZ – Weil er einem Mann Lachgas und Cannabis am Mainzer Hauptbahnhof zum Kauf angeboten haben soll, ermittelt die Polizei gegen einen 26-Jährigen.

Der Beschuldigte sei am Sonntagabend durch einen Zeugenhinweis aufgefallen, teilte die Polizei Mainz mit. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Gegen 22.20 Uhr sei der Zeuge von dem 26-Jährigen angesprochen worden. Er habe dann das Kaufangebot abgelehnt und Polizeibeamte in der Nähe informiert. Diese hätten den mutmaßlichen Dealer dann kontrolliert. Dabei sei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz ein «größerer Beutel mit grünlicher, pflanzlicher Substanz» und eine Feinwaage sichergestellt worden. Die Polizei ermittelt gegen den 26-Jährigen.

Seit Sonntag ist der Verkauf von Lachgas weitgehend eingeschränkt. Das als Partydroge genutzte Gas darf von Minderjährigen bundesweit nicht mehr erworben oder besessen werden. Für Volljährige gilt, dass pro Einkauf maximal zehn Kartuschen mit jeweils 8,4 Gramm erworben werden dürfen. Der Straßenhandel mit Cannabis und die Weitergabe an Minderjährige sind ebenfalls illegal.