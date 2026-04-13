RLP: LKA warnt vor Hauptunfallursachen – Geschwindigkeit und Ablenkung fordern 158 Leben

MAINZ – Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat die Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2025 vorgelegt. Während die Gesamtzahl der registrierten Unfälle mit 139.065 Fällen leicht rückläufig war (-0,5 %), verzeichnete die Polizei einen besorgniserregenden Trend bei der Schwere der Folgen.

Insgesamt 158 Menschen verloren auf den Straßen des Landes ihr Leben. Dies entspricht einer Steigerung von 21,5 % gegenüber dem Vorjahr, womit die Zahl der Verkehrstoten trotz stabiler Unfallzahlen massiv angestiegen ist.

Hauptursachen im Fokus der Verkehrsüberwachung

Die Analyse der Daten identifiziert vier zentrale Faktoren für schwere Unfälle: Nicht angepasste Geschwindigkeit, unzureichender Sicherheitsabstand, Fahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie Ablenkung. Insbesondere die Nutzung digitaler Medien am Steuer bleibt mit 976 registrierten Unfällen ein erhebliches Risiko. Die Polizei registrierte zudem 2.384 Unfälle, bei denen Alkohol oder Drogen eine Rolle spielten. Diese vermeidbaren Ursachen führen laut LKA zu verzögerten Reaktionen und verschärfen die Unfallfolgen signifikant.

Herausforderungen bei spezifischen Risikogruppen

Sorge bereitet den Behörden zudem die Entwicklung bei Kindern und Senioren, wo die Unfallzahlen ebenfalls anstiegen. Junge Fahrerinnen und Fahrer verunglücken weiterhin überproportional häufig im Vergleich zu anderen Altersgruppen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, setzt das Land auf eine Doppelstrategie aus verstärkten Geschwindigkeitskontrollen und kontinuierlich weiterentwickelten Präventionsprogrammen für gefährdete Teilnehmergruppen. Das Ziel bleibt eine dauerhafte Steigerung der Verkehrssicherheit durch Aufklärung und konsequente Ahndung von Verstößen.