Notfallversorgung an Mosel und Hunsrück: Forderungen nach 24-Stunden-Betrieb für Wittlicher Hubschrauber

WITTLICH – Nach der Schließung der Notaufnahmen in Zell und Bernkastel-Kues hat sich die Versorgungslage in der Region massiv verschlechtert.

Experten wie der Neurologe Karl Masuhr von der Bürgerinitiative für das Klinikum Mittelmosel weisen laut SWR darauf hin, dass die gesetzlich vorgegebenen Hilfsfristen für Rettungswagen in abgelegenen Gemeinden kaum noch einzuhalten sind. Die Wege zu den verbliebenen Kliniken in Wittlich, Simmern oder Cochem sind für akute Notfälle wie Schlaganfälle oft zu lang. Dies führt zu einer spürbaren Verunsicherung der Bevölkerung und einer faktischen Unterversorgung im Vergleich zu urbanen Zentren.

Kontroverse um die Flugzeiten von „Christoph 10“

Um diese Versorgungslücke zu schließen, rückt der Rettungshubschrauber in Wittlich in den Fokus. Das rheinland-pfälzische Innenministerium plant eine Ausweitung der Dienstzeiten auf 7 bis 20 Uhr ab Oktober 2026. Doch für die regionale Politik und Mediziner ist dies unzureichend. Da schwere medizinische Notfälle vermehrt in den Nachtstunden auftreten, wird die Forderung nach einer 24-Stunden-Einsatzbereitschaft immer lauter. Der ADAC signalisiert technische Machbarkeit, sofern die Nachrüstung mit Nachtsichttechnik und die entsprechende Pilotenschulung durch das Land finanziert werden.

Politische Forderungen und strukturelle Kritik

Landrätin Anke Beilstein (CDU) kritisiert die Prioritätensetzung des Landes scharf. Während der Mainzer Hubschrauber bereits für den Nachtflug zugelassen wurde, wartet die ländliche Region, die durch Klinikschließungen besonders betroffen ist, weiterhin auf eine adäquate Lösung. Der Tenor ist eindeutig: Wenn die stationäre Infrastruktur wegfällt, muss die mobile Rettung – insbesondere aus der Luft – lückenlos garantiert sein. Ein reiner Ausbau der Flugstunden bis zum frühen Abend wird den realen Anforderungen einer modernen Notfallmedizin im ländlichen Raum nicht gerecht.