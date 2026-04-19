Vulkaneifel: Friedhofs-Vandalismus in Mehren – Grab eines Dechanten massiv beschädigt!

MEHREN – In Mehren kam es am vergangenen Wochenende zu einer erneuten Eskalation von Vandalismus.

Am 18.04.2026 stellten Passanten fest, dass das Grabmal eines Dechanten erheblich beschädigt worden war.

Bereits zwischen dem 09.04. – 10.04.2026 wurde die Eingangstür zur Leichenhalle in Mehren beschädigt.

Ermittlungen der Polizei Daun

Die Polizeiinspektion Daun sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Besonders die Zeit um den 18. April sowie die Nacht zum 10. April stehen im Fokus der Beamten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Daun in Verbindung zu setzen.