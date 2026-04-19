Eskalation auf der A62: Aggressiver Fahrer blockiert Autobahn und attackiert Verkehrsteilnehmer

REICHWEILER/KUSEL – Am Sonntagabend kam es auf der Autobahn 62 in Fahrtrichtung Trier zu einem schwerwiegenden Vorfall.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer überholte gegen 18:43 Uhr einen anderen PKW kurz vor der Anschlussstelle Reichweiler. Unmittelbar danach bremste der Unbekannte den Geschädigten aus und nutzte dabei auffällig die gesamte Breite der Fahrbahn aus. Diese riskante Fahrweise führte zu erheblichen Beeinträchtigungen für den nachfolgenden Verkehr und stellte ein massives Sicherheitsrisiko dar. Darüber hinaus habe der Fahrer mehrfach den Arm aus dem Fenster gestreckt, gestikuliert und dem Geschädigten wiederholt den Mittelfinger gezeigt.

Tätlicher Angriff und Sachbeschädigung nach Fahrzeugstopp

Die Situation eskalierte weiter, als der Tatverdächtige sein Fahrzeug quer auf die Autobahn stellte und so den Verkehr zum Stillstand brachte. Der Mann stieg aus seinem Wagen aus und begab sich zum Fahrzeug des Geschädigten. Dort beschädigte er mutwillig den Außenspiegel und öffnete gewaltsam die Fahrertür. Es folgte eine lautstarke Beschimpfung des Opfers, bevor der Täter die Flucht ergriff.

Die Polizei bittet nun Personen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zur Identität des Mannes geben können, sich dringend zu melden.