Großeinsatz der Feuerwehren in Prüm: Wohnhaus nach Brand unbewohnbar

PRÜM – Am Sonntag, dem 19. April 2026, kam es gegen 13:05 Uhr zu einem folgenschweren Brandereignis im Holunderweg in Prüm.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Die Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Ein Bewohner erlitt jedoch eine Rauchgasintoxikation und wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Umfangreiche Löscharbeiten und hoher Sachschaden

Die Feuerwehren aus Prüm und den umliegenden Gemeinden waren mit einem Großaufgebot von über 50 Einsatzkräften vor Ort. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch beläuft sich der geschätzte Sachschaden auf etwa 100.000 bis 150.000 Euro. Das Haus wurde durch den Brand und die Löscharbeiten vorerst unbewohnbar. Die Polizei Prüm hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.