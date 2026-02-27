B51 bei Trier: LKW drängt Auto ab – Fahrer flüchtet einfach weiter!

Gefährliches Fahrmanöver zwischen Hohensonne und Neuhaus – Polizei sucht Zeugen

Bitburg/Trierweiler. Auf der B51 ist es am Freitagvormittag (27. Februar 2026) gegen 09:34 Uhr zu einer gefährlichen Verkehrssituation mit anschließender Unfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter LKW soll eine Pkw-Fahrerin auf den Seitenstreifen gedrängt haben – der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort.

Spurwechsel sorgt für Beinahe-Kollision

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhren ein mutmaßlicher Sattelzug sowie eine Pkw-Fahrerin die B51 aus Richtung Bitburg kommend in Fahrtrichtung Trierweiler.

Im Bereich der zweispurigen Strecke in Richtung Trier sollen sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befunden haben, als der LKW plötzlich vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte.

Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Pkw-Fahrerin eine sofortige Gefahrenbremsung einleiten und auf den Seitenstreifen ausweichen.

Trotz des Manövers kam es zu einer Berührung der Fahrzeuge.

LKW-Fahrer fährt weiter

Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt auf der linken Spur fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Am beschädigten Pkw konnten nach Angaben der Polizei Lackanhaftungen gesichert werden, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Trier bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen LKW beziehungsweise Sattelzug geben können, sich zu melden.

📞 Telefon: 0651 / 983-44150

📧 E-Mail: [email protected]