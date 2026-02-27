Wer liest am besten? Paula Opfer gewinnt Vorlesewettbewerb im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Acht Sechstklässler treten beim Regionalentscheid in Speicher an

Speicher / Eifelkreis Bitburg-Prüm. Wer liest am besten? Diese Frage stand beim Regionalentscheid des 67. Vorlesewettbewerbs im Mittelpunkt, der in diesem Jahr im Genossenschaftlichen Gymnasium Speicher ausgetragen wurde. Acht Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen aus dem gesamten Eifelkreis Bitburg-Prüm traten gegeneinander an – und begeisterten Jury wie Publikum.

Bereits zuvor hatten sie sich in ihren jeweiligen Schulentscheiden durchgesetzt. Nun ging es darum, auch auf Kreisebene zu überzeugen.

Von „Instant Karma“ bis „Fluch der Karibik“

Im ersten Teil des Wettbewerbs lasen die Kinder jeweils drei Minuten aus einem selbst gewählten Buch vor. Die Bandbreite der ausgewählten Literatur war groß: von Marissa Meyers „Instant Karma“ über „Schule ist die Hölle“ von Jochen Till (Luzifer Junior) bis hin zu Klassikern wie „Fluch der Karibik“ von Ted Elliott.

Mit ihren Textstellen nahmen die jungen Leserinnen und Leser Jury und Publikum mit in ihre ganz persönlichen Lesewelten – spannend, humorvoll und mit viel Ausdruck.

Unbekannter Text mit Stolperfallen

Im zweiten Durchgang wartete eine besondere Herausforderung: Aus dem ihnen zuvor unbekannten Buch „Bunt“ von Cornelia Franz mussten die Teilnehmenden spontan vorlesen. Der Text enthielt auch einige sprachliche Stolperfallen – eine echte Bewährungsprobe für Lesetechnik, Betonung und Textverständnis.

Anschließend zog sich die sechsköpfige Jury zur Beratung zurück.

Paula Opfer setzt sich durch

Am Ende überzeugte Paula Opfer vom Regino-Gymnasium Prüm in beiden Wettbewerbsrunden und sicherte sich den Titel der Kreissiegerin.

Herbert Fandel, Leiter des Kulturamtes, dankte der gastgebenden Schule für die Bereitstellung der Mensa sowie der Jury für ihre anspruchsvolle Aufgabe. In seiner Ansprache betonte er, dass Lesen auch im digitalen Zeitalter nichts von seiner Bedeutung verloren habe.

Alle Teilnehmenden erhielten Urkunden und Buchgeschenke. Paula Opfer wurde mit viel Applaus verabschiedet – verbunden mit den besten Wünschen für den kommenden Bezirksentscheid.