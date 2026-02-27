Beißvorfall im Saarland: Hund beißt Mann an Bushaltestelle ins Bein

0
Foto: pixabay/Symbolbild

BLIESKASTEL. Am Morgen des 25.2.2026, gegen 6.30 Uhr, kam es zu einem Beißvorfall an einer Bushaltestelle in der Straße Am Eichberg in Blieskastel-Lautzkirchen. Hierbei wurde eine männliche Person von einem kleineren Hund mit dunklem Kurzhaarfell in das Bein gebissen.

Der Hund war zum Zeitpunkt des Vorfalls angeleint und wurde von einer Frau geführt. Die beiden Beteiligten sprachen noch miteinander, jedoch wurde die Verletzung durch den Geschädigten erst später festgestellt. Die Hundehalterin wird daher gebeten, ebenso wie weitere Zeugen des Vorfalls, sich mit der Polizei in Homburg (06841/1060) oder der Polizei in Blieskastel (06842/9270) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)

Vorheriger ArtikelInflation in Rheinland-Pfalz: Süßwaren verteuern sich deutlich – Energie günstiger
Nächster ArtikelB51 bei Trier: LKW drängt Auto ab – Fahrer flüchtet einfach weiter!

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.