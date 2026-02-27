Inflation in Rheinland-Pfalz: Süßwaren verteuern sich deutlich – Energie günstiger

Verbraucherpreise im Februar stabil bei 1,9 Prozent – Pralinen deutlich teurer

Bad Ems. Die Inflation in Rheinland-Pfalz bleibt stabil – doch beim Blick in den Einkaufswagen zeigt sich ein gemischtes Bild: Während Energie im Februar günstiger war als im Vorjahr, mussten Verbraucher für Nahrungsmittel teilweise deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte, lag die Inflationsrate im Februar bei 1,9 Prozent – und damit auf dem gleichen Niveau wie im Januar.

Süßwaren besonders betroffen: Pralinen +25,6 Prozent

Im Vergleich zum Februar 2025 verteuerten sich vor allem Süßwaren deutlich.

Zucker, Marmelade und Honig kosteten im Schnitt 9,4 Prozent mehr. Besonders stark fiel der Preisanstieg bei Pralinen aus: Hier lag das Plus bei 25,6 Prozent.

Butter deutlich günstiger

Entlastung gab es dagegen bei einigen Molkereiprodukten:

Butter war 30,4 Prozent billiger als im Vorjahresmonat

Molkereiprodukte und Eier lagen im Schnitt 4 Prozent unter dem Vorjahresniveau

Energiepreise sinken weiter

Auch bei Energie konnten Verbraucher sparen. Besonders beim Heizöl machte sich der Preisrückgang bemerkbar – inklusive Betriebskosten lag der Preis 8,4 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Strom war ebenfalls günstiger: Hier sanken die Preise um 4,1 Prozent im Vergleich zum Februar 2025.

Inflation bleibt stabil

Insgesamt blieb die Teuerungsrate mit 1,9 Prozent konstant. Die gegenläufige Entwicklung bei Energie und Lebensmitteln sorgte dafür, dass sich die Preissteigerung insgesamt nicht weiter beschleunigte.