RLP: Schlag gegen mutmaßliche Kokaindealer – Sieben Festnahmen bei Razzia

Große Durchsuchungsaktion in Rheinland-Pfalz und Bayern – Drogen, Bargeld und Fahrzeuge sichergestellt

Mainz/Worms. Mit einer groß angelegten Durchsuchungsaktion ist den Ermittlungsbehörden in Rheinland-Pfalz ein Schlag gegen eine mutmaßliche Drogenbande gelungen. Bei der Razzia in Worms nahmen Polizei und Staatsanwaltschaft sieben Verdächtige im Alter zwischen 19 und 35 Jahren fest.

Sechs der Beschuldigten befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Acht Objekte durchsucht – auch Einsatz in Bayern

Wie die Staatsanwaltschaft Mainz und die Kriminalpolizei Worms mitteilten, wurden am Mittwoch insgesamt acht Objekte durchsucht – darunter auch ein Objekt in Bayern.

Im Fokus der Ermittlungen stehen mutmaßliche Verstöße im Zusammenhang mit dem Handel von Kokain und Cannabis.

Drogen, Bargeld und Datenträger sichergestellt

Die Ermittler stellten bei den Maßnahmen unter anderem:

Rauschgift

Bargeld

Mobiltelefone

Datenträger

Fahrzeuge, die mutmaßlich für den Drogenhandel genutzt wurden

Weitere Details zu Mengen oder Hintergründen nannten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden.

Zugverkehr am Wormser Bahnhof kurzzeitig unterbrochen

Die Polizeiaktion hatte auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr: Am Wormser Bahnhof musste der Zugverkehr vorübergehend unterbrochen werden.

Die Ermittlungen dauern an.