Region Trier: Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich leicht gestiegen

TRIER. Mit einer Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent und rund 14.200 arbeitslosen Personen im Februar zeigt sich der Arbeitsmarkt weiterhin stabil. Gleichzeitig wurden 840 neue Arbeitsstellen gemeldet. Insgesamt stehen damit knapp 4.400 offene Stellen zur Verfügung – ein positives Signal für alle, die auf Jobsuche sind.

„In den kommenden Wochen bieten unsere Jobspeeddatings eine ideale Gelegenheit, direkt mit regionalen Unternehmen ins Gespräch zu kommen. In kurzen, strukturierten Gesprächen lernen sich Bewerbende und Arbeitgeber persönlich kennen und prüfen berufliche Perspektiven – unkompliziert und praxisnah. Weitere Informationen und Termine finden Interessierte auf unserer Homepage“, führt die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier Reinhilde Willems aus.

Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier (Stadt Trier, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Landkreis Vulkaneifel, Landkreis Trier-Saarburg) im Februar 2026 gesunken. 14.227 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 120 Personen weniger (-1 Prozent) als im Januar, aber 283 Personen bzw. 2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,8 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,7 Prozent.

Die Unterbeschäftigung lag nach vorläufigen Angaben im Februar bei 17.355 Personen. Sie erhöhte sich gegenüber dem Vormonat Januar (50 Personen bzw. 0,3 Prozent) und sank verglichen mit Februar 2025 (-107 Personen bzw. -0,6 Prozent). Zur Unterbeschäftigung zählen neben den Arbeitslosen solche Personen, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie beispielsweise im Rahmen von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gefördert werden.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 7.144 Personen (36 Personen weniger als im Vormonat, aber 583 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 7.083 Arbeitslose registriert (84 Personen weniger als im Vormonat und 300 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 50 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 2.783 Personen arbeitslos. Davon kamen 1.088 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 2.892 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 906 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 840 Stellen wurden im Februar neu gemeldet (249 mehr als im Vormonat, aber 3 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 4.366 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 650 (entspricht -5 Prozent) auf insgesamt 11.295. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 15.148 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 884 Personen weniger (-6 Prozent) als vor einem Jahr.

Die Regionen im Überblick

Stadt Trier

Die Arbeitslosigkeit ist in der Stadt Trier im Februar 2026 gesunken. 4.756 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 58 Personen weniger (-1 Prozent) als im Januar, aber 16 Personen bzw. 0,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 7,6 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 7,7 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.753 Personen (36 Personen weniger als im Vormonat, aber 143 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 3.003 Arbeitslose registriert (22 Personen weniger als im Vormonat und 127 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 63 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 877 Personen arbeitslos. Davon kamen 314 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 931 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 277 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 217 Stellen wurden im Februar neu gemeldet (34 mehr als im Vormonat, aber 22 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Gesundheits- und Sozialwesen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe. Aktuell befanden sich damit 1.120 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 228 (entspricht -5 Prozent) auf insgesamt 4.827. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 6.328 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 266 Personen weniger (-4 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Bernkastel-Wittlich im Februar 2026 gestiegen. 3.068 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 10 Personen mehr (0,3 Prozent) als im Januar und 95 Personen bzw. 3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,7 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,6 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.873 Personen (2 Personen mehr als im Vormonat und 154 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.195 Arbeitslose registriert (8 Personen mehr als im Vormonat, aber 59 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 39 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 580 Personen arbeitslos. Davon kamen 241 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 565 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 190 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 205 Stellen wurden im Februar neu gemeldet (82 mehr als im Vormonat und 4 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Gastgewerbe, Baugewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 985 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 108 (entspricht -5 Prozent) auf insgesamt 1.957. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 2.703 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 138 Personen weniger (-5 Prozent) als vor einem Jahr.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Die Arbeitslosigkeit ist im Eifelkreis Bitburg-Prüm im Februar 2026 gesunken. 1.973 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 11 Personen weniger (-1 Prozent) als im Januar, aber 140 Personen bzw. 8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,6 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,4 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.064 Personen (7 Personen mehr als im Vormonat und 123 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 909 Arbeitslose registriert (18 Personen weniger als im Vormonat, aber 17 Personen mehr als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 46 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 408 Personen arbeitslos. Davon kamen 168 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 419 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 131 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 127 Stellen wurden im Februar neu gemeldet (34 mehr als im Vormonat, aber 2 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 761 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 97 (entspricht -6 Prozent) auf insgesamt 1.564. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 2.104 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 167 Personen weniger (-7 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Vulkaneifel

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Vulkaneifel im Februar 2026 gesunken. 1.553 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 57 Personen weniger (-4 Prozent) als im Januar, aber 38 Personen bzw. 3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,6 Prozent und lag mit 0,2 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,5 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 811 Personen (7 Personen weniger als im Vormonat, aber 55 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 742 Arbeitslose registriert (50 Personen weniger als im Vormonat und 17 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 48 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 279 Personen arbeitslos. Davon kamen 107 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 338 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 98 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 132 Stellen wurden im Februar neu gemeldet (55 mehr als im Vormonat und 33 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 574 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 43 (entspricht -4 Prozent) auf insgesamt 1.019. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 1.377 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 54 Personen weniger (-4 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Trier-Saarburg

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Trier-Saarburg im Februar 2026 gesunken. 2.877 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 4 Personen weniger (-0,1 Prozent) als im Januar und 6 Personen bzw. 0,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,5 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 3,5 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.643 Personen (2 Personen weniger als im Vormonat, aber 108 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.234 Arbeitslose registriert (2 Personen weniger als im Vormonat und 114 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 43 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 639 Personen arbeitslos. Davon kamen 258 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 639 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 210 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 159 Stellen wurden im Februar neu gemeldet (44 mehr als im Vormonat, aber 16 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 926 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 175 (entspricht -8 Prozent) auf insgesamt 1.927. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 2.637 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 258 Personen weniger (-9 Prozent) als vor einem Jahr. (Quelle: Agentur für Arbeit Trier)