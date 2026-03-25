Fahrbahnsanierung „Im Avelertal“: Sperrung beginnt am kommenden Samstag

TRIER. Am kommenden Samstag, 28. März, beginnt die angekündigte Fahrbahnsanierung der Straße Im Avelertal. Dafür wird die stark frequentierte Verbindung zwischen den Höhenstadtteilen und der Talstadt während der Osterferien bis voraussichtlich Sonntag, 12. April, gesperrt.

Betroffen ist der 330 Meter lange untere Abschnitt zwischen der Einmündung Grüneberg und der Abfahrt zur Wehrtechnischen Dienststelle (Kolonnenweg). Neben der Fahrbahndecke werden zum Teil auch die Randeinfassungen erneuert. Von Karfreitag bis Ostermontag pausieren die Arbeiten aufgrund der gesetzlichen Feiertagsruhe. Die Straße bleibt in dieser Zeit dennoch gesperrt.

Die Umleitung für den Verkehr zwischen Tarforst und Alt-Kürenz verläuft weiträumig über die Kohlen-, Gustav-Heinemann-, Riesling-Wein- und Olewiger Straße. Die Zufahrt zum Grüneberg bleibt geöffnet. Die Stellplätze am Straßenrand des gesperrten Abschnitts können während der Bauarbeiten nicht genutzt werden. Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig außerhalb des Baufeldes abzustellen. Die Zufahrt zu Privatparkplätzen auf den angrenzenden Grundstücken ist nur außerhalb der Arbeitszeit und auf eigene Gefahr möglich. Der entlang der Fahrbahn verlaufende Gehweg ist nicht betroffen und kann während der gesamten Bauzeit uneingeschränkt genutzt werden.

Die Sperrung betrifft auch die Stadtbuslinien 3, 13, 30, 73, 83 und 86, die weiträumig umgeleitet werden. Die Haltestellen im Avelertal können nicht angefahren werden. Die Stadtwerke informieren unter www.swt.de/aktuelles ausführlich über die Ersatzfahrpläne in den Ferien. (Quelle: Stadt Trier)