Betrunkene Randalierer und großangelegte Alkoholkontrollen in Luxemburg

LUXEMBURG. Am heutigen Samstag meldet die Police Grand-Ducale zwei betrunkene Randalierer sowie eine Alkoholkontrolle im Großherzogtum.

Am 17.4.2026, gegen 22.40 Uhr, wurde der Polizei an der Tramhaltestelle „Stadion“ in Luxemburg-Stadt ein Mann gemeldet, der stark alkoholisiert sei und sich gegenüber Passanten verbal aggressiv verhalten würde. Dieser musste ebenfalls seitens eines Sicherheitsbeamten festgehalten werden.

Die Beamten begaben sich vor Ort und stellten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand, die öffentliche Ruhe störte und eine Gefahr für sich selbst darstellte. Aufgrund seines Zustandes wurde der Mann nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht.

Gegen 22.15 Uhr am 17.4. wurde ein randalierender und womöglich stark alkoholisierter Mann in der Notaufnahme des Centre Hospitalier Kirchberg gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte den Mann antreffen. Dieser wollte sich jedoch nicht beruhigen lassen und widersetzte sich den Anweisungen der Polizeibeamten, so dass entschieden wurde, ihn zwecks Ausnüchterung nach ärztlicher Untersuchung im Arrest unterzubringen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden vom 17.4., 23.00 Uhr, bis zum 18.4.2026, 4.00 Uhr, Alkoholkontrollen auf der N7 in der rue d’Ettelbruck in Colmar-Pont durchgeführt.

Insgesamt wurden bei 266 Verkehrsteilnehmern Atemlufttests durchgeführt, um einen möglichen Alkoholeinfluss festzustellen. In 11 Fällen fiel das Ergebnis positiv aus. In diesem Zusammenhang wurden 6 Protokolle sowie 5 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt, zudem wurden 2 Führerscheine eingezogen.

Während der Kontrollen wurden außerdem weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt, wofür 12 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt wurden. (Quelle: Police Grand-Ducale)