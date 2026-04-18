Doppelhaushälfte brennt im Hunsrück — angrenzende Häuser und Wohnungen geräumt

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Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

SIMMERN. Am 18.4.2026 stellten Beamte der Polizeiinspektion Simmern um 1.10 Uhr der Brand einer leerstehenden Doppelhaushälfte in der Innenstadt von Simmern fest. Die angrenzenden Häuser und Wohnungen konnten sofort nach Brandfeststellung geräumt werden, wodurch keine Personen zu Schaden kamen.

Durch zahlreiche zeitnah eintreffende Feuerwehrkräfte konnte der Vollbrand unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindert werden. Die Bingener Straße wurde zeitweise voll gesperrt. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)

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