Neue Bäume und Waldpädagogik: Stadtrat Bitburg beschließt Forstwirtschaftspläne 2026

BITBURG. Der Stadtrat der Stadt Bitburg hat die von der Verwaltung vorgelegten Forstwirtschaftspläne für das Jahr 2026 einstimmig beschlossen und die Pläne entsprechend in den Produkthaushalt 2026 der Stadt Bitburg eingestellt. Die Teilergebnishaushalte für die Forstwirtschaft weisen im Ergebnishaushalt ein Plus aus, das sich aus einem Überschuss von 51.927 Euro aus dem Wirtschaftswald sowie einem Überschuss von 18.456 Euro im Erholungswald zusammensetzt.

Positiv vermerkt der Waldzustandsbericht 2025 für Rheinland-Pfalz: „Der Anteil deutlich geschädigter Waldbäume ist gegenüber dem Vorjahr um achtzehn Prozentpunkte zurückgegangen. Allerdings hält das Schadniveau über alle Waldflächen hinweg das hohe Niveau der letzten acht Jahre.“

Wiederbewaldung

Nachdem in den vergangenen Jahren durch Umwelteinflüsse und Insektenbefall zahlreiche Bäume abgestorben und Kahlflächen entstanden sind, wurden im Jahr 2025 ca. 7.100 neue Bäume gepflanzt. Die Wiederbewaldung durch Pflanzung und durch Steuerung der natürlichen Verjüngung bleibt für die nächsten 10 Jahre eine Hauptaufgabe in den Betrieben.

Waldpädagogik

Im Mai 2025 konnte die ehemalige Grillhütte im Königswäldchen als Waldhütte mit Waldklassenzimmer ihrer Bestimmung für die Waldpädagogik übergeben werden. In 2025 besuchten bereits rund 1500 Schüler und Kindergartenkinder die Waldhütte. Die meisten Schulen und auch Kindergärten nutzen die Waldhütte regelmäßig. Die Waldjugendspiele im Königswäldchen werden jährlich von ca. 500 Grundschülern besucht. Die Waldjugendspiele 2026 finden am 6. und 7.5.2026 statt.

Holzeinschlag

Für den Bitburger Stadtwald wurde kürzlich eine neue zehnjährige Betriebsplanung

(Forsteinrichtungswerk) zum Stichtag 1. Oktober 2026 erstellt.

In den einzelnen Baumarten ist folgender Holzeinschlag geplant:

(Quelle: Stadt Bitburg)