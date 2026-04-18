Schwerer Unfall im Westerwald: PKW-Fahrer schwerverletzt — Diesel läuft aus LKW aus

NEUSTADT. Am gestrigen Freitagnachmittag kam es auf der L255 zwischen Neustadt und Etscheid zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW mit Anhänger. Der Fahrer des PKW wurde schwer verletzt. Es liefen größere Mengen Diesel aus dem Tank des LKW aus.

Gegen 15.40 Uhr wurde die Feuerwehr Neustadt mit dem Stichwort „auslaufende Betriebsstoffe“ zu einem Verkehrsunfall auf die L255 alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde der schwerverletzte Fahrer des PKW bereits vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Bei dem LKW war der Kraftstofftank beschädigt, wodurch eine größere Menge Diesel austrat.

Durch die Feuerwehr wurde umgehend der Brandschutz sichergestellt sowie die Unfallstele abgesichert. Auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut und eine weitere Ausbreitung verhindert. Zur Unterstützung wurde das Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr Etscheid mit weiterem Ölbindemittel nachalarmiert. Insgesamt mussten etwa 160 Liter Diesel abgepumpt werden, zudem wurde der beschädigte Tank provisorisch abgedichtet.

Für die Dauer der Maßnahmen und Bergungsarbeiten sowie die anschließende Reinigung der Fahrbahn musste die L255 im betroffenen Bereich vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte nach rund zwei Stunden den Einsatz beenden. (Quelle: Feuerwehr VG Asbach)