Tödliche Explosion im Saarland: Hinweisportal geschaltet — Ermittlungen laufen unter Hochdruck

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Die Ermittlungen laufen laut Polizei unter «Hochdruck». Foto: BeckerBredel/dpa

SAARBRÜCKEN/VÖLKLINGEN. Wie von lokalo.de berichtet, kam es in der zurückliegenden Nacht zu einer Explosion in Völklingen, bei der ein Mensch getötet und vier weitere verletzt wurden, zwei davon schwer.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Explosion «durch menschliches Handeln» ausgelöst worden sei. Gegen 00.15 Uhr waren bei der Polizei mehrere Notrufe wegen eines lauten Knalls eingegangen. Eine Person solle laut um Hilfe geschrien haben, sagte ein Sprecher.

Wie die Landespolizeidirektion Saarland mitteilt, laufen die polizeilichen Ermittlungen in der Sache mit Hochdruck. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zur Übermittlung von Hinweisen, wie Bildern, Videos oder Mitteilungen zum Geschehen hat die Polizei Saarland ein Hinweisportal unter https://sl.hinweisportal.de/ geschaltet. (Quelle: Landespolizeidirektion Saarland)

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