++ Region: Temperaturen bis 24 Grad — nachts Bodenfrost möglich ++

Sonnenbad am Samstag, aber schon abends drohen Gewitter und Starkregen. Am Sonntag wird es deutlich kühler – sogar Bodenfrost ist möglich.

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Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

OFFENBACH. Den Samstag können die meisten Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland noch ohne Regenschirm bei Höchstwerten zwischen 20 und 24 Grad genießen. Doch am Abend und in der Nacht ziehen Schauer und einzelne Gewitter auf, örtlich ist auch Starkregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der Sonntag bringt anfangs noch Schauer, die aber im Tagesverlauf weniger werden. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 15 bis 18 Grad, im Bergland bei 12 Grad. In der Nacht auf Montag droht örtlich Bodenfrost.

Am Montag ist es heiter bis wolkig und größtenteils niederschlagsfrei. Die höchsten Temperaturen werden bei 11 bis 16 Grad erwartet, im Bergland bei 9 Grad. Auch in der Nacht zum Dienstag ist örtlich wieder mit Bodenfrost zu rechnen. Am Dienstag ist das Wetter erneut wechselhaft, die Wolkendecke lockert im Tagesverlauf aber zunehmend auf. Die Temperaturen liegen ähnlich wie am Montag. (Quelle: dpa)

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