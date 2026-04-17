Luxemburg / Trier – Viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Saarburger Land schauen täglich auf die Spritpreise in Luxemburg. Auch heute, am Freitag, 17. April 2026, bleibt Tanken im Großherzogtum für viele Grenzpendler ein zentrales Thema.

Die Spritpreise in Luxemburg heute zeigen zum Wochenausklang vor allem beim Dieselpreis eine spürbare Veränderung. Während Super 95 und Super Plus 98 stabil bleiben, fällt Diesel in Luxemburg jetzt klar unter die Marke von 1,90 Euro. Hier sind die aktuellen Benzinpreise und Dieselpreise in Luxemburg. Einen schnellen Überblick über die tägliche Entwicklung bietet auch spritpreise.lu.

Aktuelle Benzinpreise in Luxemburg heute (17.04.2026)

Die Kraftstoffpreise gelten landesweit als staatlich festgelegte Maximalpreise.

Benzin

Super 95 (E10): 1,721 € pro Liter

Super Plus 98: 1,827 € pro Liter

Diesel

Diesel: 1,872 € pro Liter

Diese Preise gelten seit der letzten Kraftstoffpreisänderung am 17. April 2026.

Diesel in Luxemburg fällt deutlich unter 1,90 Euro

Besonders auffällig ist heute der Blick auf Diesel in Luxemburg. Der Literpreis liegt nur noch bei 1,872 Euro und fällt damit nicht nur weiter unter die 2-Euro-Marke, sondern jetzt auch deutlich unter 1,90 Euro.

Für viele Pendler, Berufskraftfahrer und Vielfahrer aus der Region Trier dürfte das die wichtigste Nachricht des Tages sein. Gerade bei Diesel-Fahrzeugen kann sich der Tankstopp im Nachbarland damit wieder spürbar stärker lohnen.

Benzinpreise in Luxemburg bleiben stabil

Während Diesel nachgibt, bleiben die Benzinpreise in Luxemburg am heutigen Freitag unverändert:

Super 95 (E10): 1,721 Euro

Super Plus 98: 1,827 Euro

Damit bleibt Luxemburg für viele Autofahrer aus der Grenzregion auch beim Benzin weiter interessant. Vor allem die Suchanfragen nach „Spritpreise Luxemburg heute“, „Benzinpreise Luxemburg aktuell“ oder „Super 95 Luxemburg Preis“ dürften zum Wochenende wieder deutlich anziehen.

Tanken in Luxemburg bleibt für Autofahrer aus Trier attraktiv

Gerade für Autofahrer aus Trier, Konz, Schweich, Saarburg, Bitburg und der gesamten Grenzregion lohnt sich der Weg über die Grenze weiterhin. Tankstellen in Wasserbillig, Echternach, Grevenmacher oder Remich werden deshalb täglich von vielen deutschen Autofahrern angesteuert.

Der Grund liegt vor allem in der Steuerpolitik: Luxemburg erhebt niedrigere Energiesteuern auf Kraftstoffe als Deutschland. Dadurch bleibt das Tanken im Nachbarland trotz Schwankungen für viele Pendler und Vielfahrer weiterhin attraktiv. Wer die Preise regelmäßig verfolgt, schaut meist auf tägliche Übersichten wie spritpreise.lu.

Warum sich die Spritpreise in Luxemburg weniger stark ändern

Im Gegensatz zu Deutschland ändern sich die Spritpreise in Luxemburg nicht mehrfach am Tag. Die Preise werden staatlich festgelegt und gelten landesweit als maximale Verkaufspreise.

Tankstellen dürfen diesen Preis unterschreiten, aber nicht überschreiten. Dadurch bleiben die Preise an den Tankstellen nahezu identisch. Genau deshalb suchen viele Autofahrer gezielt nach „Dieselpreis Luxemburg heute“, „Spritpreise Luxemburg aktuell“ oder „Benzinpreise Luxemburg heute“, um die neuesten Werte schnell im Blick zu haben.

Spritpreise Luxemburg heute: Prognose für die kommenden Tage

Die Entwicklung der Benzinpreise in Luxemburg und des Dieselpreises in Luxemburg hängt vor allem von drei Faktoren ab:

internationale Rohölpreise

Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar

Nachfrage nach Kraftstoffen in Europa

Weitere Schwankungen in den kommenden Tagen sind möglich. Besonders beim Diesel zeigt sich aktuell, wie schnell sich die Preisentwicklung verändern kann.

Fazit: Gute Nachricht für Diesel-Fahrer zum Wochenende

Für viele Autofahrer aus Trier und der gesamten Moselregion bleibt Luxemburg auch Mitte April 2026 eine wichtige Tankoption. Die wichtigste Entwicklung heute: Diesel fällt in Luxemburg auf 1,872 Euro und ist damit wieder deutlich günstiger als noch an den Vortagen. Super 95 und Super Plus bleiben stabil.

Wer die Spritpreise Luxemburg heute regelmäßig verfolgt, behält die aktuellen Werte am besten täglich im Blick – unter anderem über spritpreise.lu.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.