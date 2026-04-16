Saarland: Syrische Familien gehen mit Fleischklopfer aufeinander los — starke Polizeikräfte im Einsatz

NEUNKIRCHEN. Am 15.4.2026 ereignete sich gegen 20.15 Uhr in der Innenstadt von Neunkirchen eine körperliche Auseinandersetzung innerhalb zweier syrischer Familien mit zwischenzeitlich bis zu ca. 30 Personen. Die Situation konnte durch einen hohen Kräfteeinsatz der Polizei schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Ursächlich war ein Streit infolge von Lärm durch spielende Kinder im gemeinsamen Anwesen, der zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurden u.a. ein Fleischklopfer und vermutlich ein Messer eingesetzt. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt. Die Ermittlungen laufen derzeit gegen zwei bekannte und einen unbekannten Beschuldigten wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der PI Neunkirchen zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)