Kontrolle bei Cochem: Biker doppelt so schnell, wie erlaubt – 30 Verstöße auf der „Pano“

COCHEM – Am heutigen Donnerstag, 16. April 2026, führte die Polizeiinspektion Cochem eine großangelegte Kontrollaktion auf der Bundesstraße 259 durch.

Im Fokus stand die als „Panorama“ – kurz „Pano“ – bekannte Strecke zwischen Faid und Cochem, die aufgrund ihrer Topographie häufig für riskante Fahrweisen genutzt wird. Um das Unfallrisiko zu senken, gelten dort für Motorräder reduzierte Höchstgeschwindigkeiten von 50 km/h. Die Kontrolle wurde durch Kräfte aus mehreren Dienststellen der Region unterstützt, um eine lückenlose Überwachung zu gewährleisten.

Massive Überschreitungen führen zu Fahrverboten

Innerhalb des vierstündigen Kontrollzeitraums registrierten die Beamten insgesamt 31 relevante Verstöße. Besonders besorgniserregend waren zwei Spitzenreiter: Ein PKW wurde mit 111 km/h (erlaubt 70 km/h) und ein Motorrad mit 106 km/h (erlaubt 50 km/h) gemessen.

Diese massiven Übertretungen ziehen unmittelbar Bußgeldverfahren und Fahrverbote nach sich. Neben der Geschwindigkeit wurden zudem Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie die verbotene Nutzung von Mobiltelefonen geahndet. Die Behörden kündigten an, das Kontrollniveau zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer hochzuhalten.