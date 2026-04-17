RLP: Mehrmals in Oberkörper gestochen – 23-Jähriger bei Messerattacke am Bahnhof schwer verletzt!

Gewalttat am Mittwochabend in Worms: Im Bereich der Bahnhofstraße ist ein 23-jähriger Mann bei einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem Messer schwer verletzt worden. Gegen den 22-jährigen Tatverdächtigen wurde inzwischen Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags angeordnet.

Mehrere Stichverletzungen am Oberkörper und Oberschenkel

Nach Angaben der Polizei wurde die Auseinandersetzung am Mittwoch, 15. April 2026, gegen 20.30 Uhr über die integrierte Rettungsleitstelle gemeldet.

Als die Polizeikräfte am Einsatzort in der Bahnhofstraße eintrafen, fanden sie dort einen 23-jährigen Geschädigten mit mehreren Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers sowie am Oberschenkel vor.

Beschuldigter zunächst flüchtig – dann Rückkehr zum Tatort

Der 22-jährige Beschuldigte war zunächst geflüchtet. Kurze Zeit später erschien er jedoch erneut an der Tatörtlichkeit und konnte von den eingesetzten Kräften widerstandslos festgenommen werden.

Opfer musste operiert werden

Der verletzte 23-Jährige wurde im Rahmen der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dort mussten seine Verletzungen operativ behandelt werden.

Nach aktuellem Stand sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich.

Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags

Der 22-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz ordnete ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mainz inzwischen Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags an.

Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Hintergründe und Motiv weiter unklar

Die Polizei betont, dass die genauen Hintergründe der Tat sowie das Motiv weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen sind. Eine belastbare Bewertung sei derzeit noch nicht möglich.

Bahnhofsvorplatz teilweise abgesperrt

Während der Einsatzmaßnahmen war ein Teil des Bahnhofsvorplatzes unter anderem für die Spurensicherung abgesperrt. Der Betrieb im Hauptbahnhof Worms war laut Polizei zu keiner Zeit beeinträchtigt.

Polizei bittet um Hinweise

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, soll sich an die Kriminalpolizei Mainz unter der Telefonnummer 06131/65-33999 wenden.