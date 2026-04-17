„Anlassen“- Motorrad-Saisonstart am Nürburgring – dieses Programm erwartet euch!

NÜRBURGRING. Für viele Biker ist es längst ein Pflichttermin mit Kultstatus: Am 26. April 2026 lädt der Nürburgring wieder zum traditionellen „Anlassen“ – und damit zum emotionalen Start in die Motorradsaison. Tausende Besucher und unzählige Motorradfans werden erwartet, wenn sich Fahrerlager, AMG-Arena und Grand-Prix-Strecke in einen Treffpunkt der Zweiradszene verwandeln.

Nürburgring wird wieder zum Treffpunkt der Motorradszene

Das „Anlassen“ gilt seit Jahren als einer der bekanntesten Saisonauftakte für Motorradfahrer in der Region und darüber hinaus. Auch in diesem Jahr setzt der Nürburgring auf eine Mischung aus Gemeinschaft, Fahrspaß, Besinnung und Action.

Zum Programm gehören unter anderem ein ökumenischer Gottesdienst, der traditionelle Korso über die Nordschleife, geführte Ausfahrten, fahraktive Demonstrationen sowie Live-Musik und weitere Angebote im Fahrerlager.

Gänsehaut-Moment beim Korso über die Nordschleife

Einer der Höhepunkte des Tages ist auch 2026 wieder der große Korso über die legendäre Nordschleife. Er beginnt um 15.30 Uhr und gilt für viele Besucher als der emotionalste Moment des gesamten Events.

Zuvor findet um 14.30 Uhr der ökumenische Gottesdienst statt, gestaltet von Pastor Klaus Kohnz und Presbyterin Andrea Thon-Stein.

Eintritt und Korso kostenlos

Besonders attraktiv für Besucher: Sowohl der Eintritt zum Event als auch die Teilnahme am Korso über die Nordschleife sind kostenfrei.

Auch das Parken ist für Besucher mit Motorrad kostenlos – zunächst im Fahrerlager, sofern dort noch Kapazitäten vorhanden sind. Ist der Bereich ausgelastet, können umliegende Parkflächen genutzt werden.

Schon ab 8 Uhr geht es los

Der vorläufige Zeitplan für das Event sieht wie folgt aus:

08.00 Uhr: Öffnung des Fahrerlagers

Öffnung des Fahrerlagers ab 08.00 Uhr: Touristische Ausfahrten auf der Sprintstrecke

Touristische Ausfahrten auf der Sprintstrecke ab 10.00 Uhr: Beginn des Rahmenprogramms mit Ausstellern, Musik, Streetfood, Trial-Show und fahraktiven Vorführungen

Beginn des Rahmenprogramms mit Ausstellern, Musik, Streetfood, Trial-Show und fahraktiven Vorführungen 14.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst

Ökumenischer Gottesdienst 15.30 Uhr: Korso über die Nordschleife

Viel Programm neben dem Korso

Auch abseits der Strecke ist einiges geboten. Geplant sind unter anderem:

Führungen durch das Medical Center mit begrenzten Teilnehmerplätzen

mit begrenzten Teilnehmerplätzen Registrierung als Stammzellspender am Stand der Stefan-Morsch-Stiftung

am Stand der Stefan-Morsch-Stiftung DRK-Blutspendemobil

Pit Bike Parcours auf dem Hubschrauberlandeplatz

auf dem Hubschrauberlandeplatz Trial-Show des AAC Bad Neuenahr

musikalisches Bühnenprogramm mit der Band „der nächste bitte“

Geführte Ausfahrten auf der Sprintstrecke

Wer selbst aktiv fahren möchte, kann an den geführten Ausfahrten auf der Sprintstrecke teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort. Die Einfahrt läuft regulär über das Fahrerlager.

Zeiten:

08.00 bis 14.30 Uhr

letzte Auffahrt: 14.15 Uhr

Preise:

1 x 3 Runden: 25 Euro

2 x 3 Runden: 45 Euro

3 x 3 Runden: 55 Euro

Beifahrer pauschal: 10 Euro

Tickets und Anmeldung gibt es im GP-Fahrerlager, Box 1. Der Zugang erfolgt durch die mittlere Garage des TÜV Service Centers.

Auch Nachwuchs und Sicherheit im Fokus

Mit der ADAC Road Racing Academy steht zudem ein weiteres Angebot für Motorradfans bereit. Die Teilnahme kostet 50 Euro pro Person.

Damit verbindet das „Anlassen“ auch 2026 wieder Tradition, Gemeinschaft und Sicherheit – und macht den Nürburgring einmal mehr zum Zentrum der Motorradszene.