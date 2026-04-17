Saarland: PKW fährt Radfahrer (16) an und haut ab — Radfahrer ins Krankenhaus

WALLERFANGEN/ITTERSDORF. Am 16.4.2026 kam es gegen 18.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhren der Fahrradfahrer und der PKW hintereinander die Beruser Straße in Wallerfangen, Ortsteil Ittersdorf.

Als der Fahrradfahrer nach links abbiegen wollte, überholte der PKW und kollidierte mit dem Fahrrad, sodass der 16-jährige zu Fall kam. Der Unfallverusacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Jugendlichen zu kümmern. Dieser kam in der Folge in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der flüchtige PKW fuhr in auffallender Fahrweise zwischen den Ortslagen Ittersdorf und Berus. Personen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder dem flüchtigen PKW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saarlouis zu melden (Telefon: 06831/9010, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)