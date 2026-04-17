RLP: Bus überrollt an Haltestelle Bein von Kind (12) — schwerverletzt ins Krankenhaus

Ein Linienbus erfasst ein Kind und verletzt es schwer. Um herauszufinden, wie es zu dem Unfall kommen konnte, setzt die Polizei auf Zeugen.

POLCH. Am Donnerstag, 16.4.2026, ereignete sich um 15.25 Uhr in Polch ein Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriges Kind beim Zusammenstoß mit einem Bus schwer verletzt wurde.

Um 15.25 Uhr wurde die Polizei in Mayen über den Verkehrsunfall informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich der Unfall unter Beteiligung eines 12-jährigen Kindes und eines Linienbusses in unmittelbarer Nähe zu einer Bushaltestelle ereignet hatte. Aus bislang ungeklärter Unfallursache geriet das Kind mit einem Bein unter ein Vorderrad des Buses.

Der genaue Unfallhergang wird erst nach Abschluss der polizeilichen Unfallermittlungen feststehen. Hierzu müssen noch Spuren ausgewertet sowie Zeugen und Unfallbeteiligte vernommen werden. Das Kind wurde nach notärztlicher Erstbehandlung an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Koblenz verbracht, der Busfahrer erlitt einen Schock. (Quellen: dpa, Polizeidirektion Mayen)