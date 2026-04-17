„Großer Preis der Stadt Trier“: Straßensperrungen und Halteverbote bei Radrennen

TRIER. Im Zuge des Radrennens „Großer Preis der Stadt Trier” kommt es am Sonntag, 26. April, von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr entlang der Strecke zu Straßensperrungen und geänderten Verkehrsregelungen, um die sichere Durchführung des Rennens und den Schutz von Teilnehmern, Zuschauern und Anwohnern zu sichern. Zudem ist mit einem erhöhten Besucheraufkommen zu rechnen.

Anders als in den vergangenen Jahren verläuft die Strecke dieses Jahr nicht durch die Innenstadt, sondern startet in Tarforst. Von dort aus führt sie entlang der Stadtteile Filsch und Irsch durch Teile Olewigs und Kürenz.

Folgende Straßen sind während der Veranstaltung voll gesperrt und können nicht befahren werden: Kohlenstraße, L144, L143, Hunsrückstraße, Trimmelter Weg, Kleeburger Weg und Unter Kleeburg.

In folgenden Straßen gilt am Veranstaltungstag ein absolutes Halte- und Parkverbot auf beiden Seiten: Trimmelter Weg, Kleeburger Weg und Unter Kleeburg. Das Parken auf privaten Flächen bleibt weiterhin möglich. Während der Streckensperrung ist keine Ein- oder Ausfahrt mit Fahrzeugen auf die Rennstrecke möglich.

Die Ein- und Ausfahrt für Fahrzeuge aus folgenden einmündenden Straßen ist während der Veranstaltung nicht möglich: Am Weinberg, Zur Mühle, Im Naus, Novalisstraße, Juffernberg, Kettelerstraße, Teile von Ober sowie Unter Kleeburg. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, ihre Fahrten entsprechend zu planen.

Der ÖPNV wird durch die Veranstaltung beeinträchtigt. Folgende Buslinien sind betroffen: Linie 88 Bonerath–Hauptbahnhof, Linie 83 Filsch–Feyen, Linie 84 Hauptbahnhof–Tarforst, Line 230 VRT Linie Kell am See.

Die Erreichbarkeit für Rettungskräfte ist jederzeit gewährleistet. (Quelle: Stadt Trier)