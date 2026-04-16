Luxemburg: Vollgasflucht auf der A6 – Kollision und Drogen-Fund bei Raser-Stopp!

LUXEMBURG – Am späten Abend des 15. März 2026 kam es zu einem koordinierten Einsatz zwischen der belgischen und luxemburgischen Polizei.

Nachdem sich ein Fahrzeugführer in Belgien einer Kontrolle entzogen hatte, überquerte er die Grenze. Luxemburger Beamte lokalisierten den Wagen auf der A6, womit eine längere Verfolgungsfahrt eingeleitet wurde. Während des Fluchtversuchs kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Glücklicherweise blieb der beteiligte Verkehrsteilnehmer dabei unverletzt.

Festnahme und Sicherstellung von Beweismitteln

Der polizeiliche Zugriff erfolgte schließlich auf der A3, wo der flüchtige Fahrer erfolgreich gestoppt werden konnte. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Zudem förderte die Durchsuchung des PKW eine geringe Menge illegaler Drogen zu Tage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sowohl die Drogen als auch das Fahrzeug beschlagnahmt.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und wird am Nachmittag des 16. April 2026 einem Untersuchungsrichter vorgeführt.