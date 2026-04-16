Kinderwagen rollt vor Bus – zwei Verletzte nach Notbremsung

SPEYER – Zwei Menschen sind in einem Linienbus in Speyer verletzt worden, weil ein leerer Kinderwagen einer unbekannten Frau auf die Fahrbahn gerollt ist.

Der Busfahrer habe am Mittwochmorgen eine Notbremsung wegen des Kinderwagens einleiten müssen, teilte die Polizei mit. Dabei seien eine 81-jährige Frau von ihrem Sitz und ein 26-jähriger Mann gegen eine Ausstiegstür geworfen worden.

Beide seien verletzt und vom Rettungsdienst behandelt worden. Die Unbekannte habe den Kinderwagen nach der Vollbremsung an sich genommen und sei weggegangen.