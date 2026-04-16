62 km/h in der 30er-Zone: Viele Verstöße bei „Speed“-Kontrolle vor Schule in Thalfang

THALFANG/MORBACH – Im Zuge der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche „Speed“ führte die Polizeiinspektion Morbach am Donnerstagnachmittag eine stationäre Laserkontrolle durch.

Der Schwerpunkt der Maßnahme lag in der Ortslage Thalfang, unmittelbar vor der Erbeskopf Realschule. Diese Standortwahl begründet sich in der besonderen Schutzbedürftigkeit von Schulkindern. Die Polizei nutzt solche Kontrollen, um das Bewusstsein für die Gefahren im innerörtlichen Verkehr zu schärfen und die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

Analyse der Messergebnisse und rechtliche Konsequenzen

Innerhalb eines Zeitraums von etwa 90 Minuten registrierten die Beamten insgesamt zehn Geschwindigkeitsüberschreitungen. Während sieben Fälle mit einem Verwarnungsgeld abgeschlossen wurden, leiteten die Polizisten in drei Fällen Bußgeldverfahren ein.

Der gravierendste Verstoß wurde mit 62 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Die Polizei betont, dass höhere Geschwindigkeiten die Wahrnehmung von Fahrzeugen für Kinder erschweren. Positiv wurde jedoch vermerkt, dass die Mehrheit der kontrollierten Personen einsichtig reagierte.