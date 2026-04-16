Weniger Geld, lange Wartezeiten: Warum Psychotherapeuten auch in Trier und Region protestieren!

TRIER. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gehen derzeit in ganz Deutschland auf die Straße, weil sie sich von Politik und Krankenkassen ausgebremst fühlen. Auslöser ist ein Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses vom 11. März 2026: Die Vergütung psychotherapeutischer Leistungen wurde zum 1. April 2026 um 4,5 Prozent abgesenkt. Für viele Praxen ist das weit mehr als eine trockene Zahl aus dem Gesundheitssystem: Es ist ein Schlag in einem Bereich, der ohnehin seit Jahren unter Druck steht.

Dabei geht es in einfachen Worten um etwas, das viele Betroffene sofort verstehen: Psychotherapie ist keine Fließbandarbeit. Eine Sitzung lässt sich nicht einfach kürzen, beschleunigen oder verdichten, ohne dass die Qualität leidet. Zeit ist hier die Grundlage der Behandlung. Genau deshalb empfinden viele Therapeutinnen und Therapeuten die jetzige Kürzung als fatales Signal: Ausgerechnet dort, wo Menschen mit Depressionen, Angststörungen, Traumata oder schweren seelischen Krisen Hilfe suchen, soll gespart werden. Die Bundespsychotherapeutenkammer nennt die Absenkung deshalb „inakzeptabel“.

Wenn aus einem Rechenmodell Realität wird

Die Krankenkassen verweisen darauf, dass die Kürzung rechnerisch begründet sei. Der GKV-Spitzenverband betont, gleichzeitig seien die Strukturzuschläge für Personalkosten erhöht worden; in der Summe ergebe sich deshalb für 2026 eine Honoraranpassung von minus 2,3 Prozent. Aus Sicht der Kassen werde die Versorgung dadurch nicht gefährdet.

Genau das bestreiten die Psychotherapeuten entschieden. Ihr Vorwurf lautet: Die Rechnung mag auf dem Papier stimmig wirken, geht aber an der Realität in den Praxen vorbei. Denn dort steigen Kosten, Fachkräfte sind schwer zu finden, bürokratische Anforderungen wachsen und gleichzeitig warten viele Patienten ohnehin schon monatelang auf einen Therapieplatz. Wenn dann ausgerechnet die ambulante Psychotherapie finanziell geschwächt wird, wächst die Sorge, dass sich die Lage weiter zuspitzt. Deutschlandfunk berichtete Anfang April, dass die Kürzung für Praxen mehrere Tausend Euro pro Jahr ausmachen kann.

Genau deshalb ist dieser Protest mehr als ein Streit um Honorare. Er trifft einen wunden Punkt in einem System, das bei der Versorgung psychisch kranker Menschen schon jetzt vielerorts an seine Grenzen stößt. Wer heute einen Therapieplatz sucht, braucht oft vor allem eines: Geduld. Und wer in einer akuten Krise steckt, weiß, wie belastend genau das sein kann. Wenn Praxen jetzt weiter unter Druck geraten, droht sich diese Lage noch weiter zu verschärfen.

Der Unmut der Psychotherapeuten richtet sich deshalb nicht nur gegen eine Kürzung, sondern gegen das einhergehende politische Signal. Seit Jahren wird betont, wie wichtig psychische Gesundheit sei. Umso widersprüchlicher wirkt es, wenn ausgerechnet dort gespart wird, wo Menschen konkrete Hilfe brauchen. Denn geschwächt wird am Ende nicht irgendein abstraktes System sondern ganz konkret die Chancen von Patienten auf schnelle und verlässliche Unterstützung.