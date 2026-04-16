31 neue Solarmodule: Neue Photovoltaikanlage für die Kita in Bitburg-Mötsch

BITBURG-MÖTSCH. Die Stadt Bitburg hat als Trägerin der Kindertagesstätte Mötsch die Photovoltaikanlage erneuert. Die Maßnahme ist vom Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter Westenergie unterstützt worden.

Insgesamt sorgen 31 neue Solarmodule für eine energiesparende und umweltfreundliche Versorgung. Die neue Solaranlage verfügt über eine Leistung von 14 Kilowatt Peak. Kilowatt Peak, kurz kWp, gibt die maximale Leistung einer Solaranlage bei optimaler Sonneneinstrahlung an. Die jährlich durchschnittlich erzeugte Energie reicht aus, um rund vier Dreipersonenhaushalte über ein Jahr mit Strom zu versorgen.

Heiko Jakobs, Bürgermeister der Stadt Bitburg, betonte: „Mit der Erneuerung der Photovoltaikanlage auf der KiTa Mötsch setzen wir einen weiteren Mosaikstein in Richtung einer zukunftsfähigen Energieversorgung unserer städtischen Gebäude. Das schont Ressourcen, reduziert Kosten und leistet einen sichtbaren Beitrag zum Klimaschutz.“

Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem ergänzte: „Als Westenergie ist es uns wichtig, die Kommunen bei der Modernisierung und Weiterentwicklung ihrer Infrastruktur zu unterstützen. Projekte wie die neue Photovoltaikanlage in der Kita Mötsch zeigen, wie wir gemeinsam nachhaltige Energielösungen vor Ort umsetzen können.“ (Quelle: Westenergie AG)